Подростки продемонстрировали фашистское приветствие у Вечного огня под Воронежем

скриншот из паблика Типичный Калач

В соцсетях набирает обороты скандал в райцентре Калач Воронежской области. Очевидцы выложили в интернет фото девочек-подростков, которые непотребно вели себя на военном мемориале. Две школьницы сначала сидели у Вечного огня на Аллее Героев, но потом вскинули руки в нацистском приветствии. Снимки очевидцы опубликовали в сообществе «Типичный Калач» 13 августа.

Местные жители в комментариях осудили поведение девочек. Многие просят правоохранительные органы призвать к ответственности не только подростков, но и их родителей – «девочек отправить мести улицы, родителям – штраф по миллиону».

Полиция начала проверку по факту публикации в соцсетях, правоохранители устанавливают личности подростков, отметили в региональном управлении МВД.

Через несколько часов следователи затребовали в свое ведомство результаты проверки.

А затем ход проверки взяла под контроль и региональная прокуратура. Проверяют также органы профилактики и проведут беседу с родителями отличившихся школьниц.

Напомним, в конце июля в Воронеже подростки отличились непотребным поведением на кладбище. Один из них танцевал на могиле, а потом справил нужду, выругавшись матом, другой все запечатлел на видео. Правоохранители быстро отреагировали: парней задержали, завели уголовное дело, одного из фигурантов отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального ГУ МВД. Следователи направили в суд ходатайство о помещении второго парня в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.