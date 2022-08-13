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Происшествия13 августа 2022 6:35

В Воронеже очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ «Левый берег»

Сотрудники МЧС быстро справились с огнем
Юрий КОЗЛОВ
кадр с поста Марии Тихомировой.

кадр с поста Марии Тихомировой.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 12 августа, поздним вечером загорелся торговый центр «Левый берег» (Ленинский проспект, 1Д). Дым был виден с улицы. Об этом сообщили очевидцы ЧП.

Свидетели происшествия рассказали, что к месту возгорания быстро подъехали несколько пожарных машин. И вскоре огонь потушили.

кадр с видео Ирины Горшениной.

кадр с видео Ирины Горшениной.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Были ли во время ЧП пострадавшие и почему произошел пожар, пока неясно. Пока официального комментария ГУ МЧС по этому поводу не было.

Мелкие пожары нередко происходят в воронежских торговых центрах. Как правило, с ними справляются быстро, людей оперативно эвакуируют, и ЧП обходятся без жертв. Надеемся, что это пожар не станет исключением.