Дворникам и уборщицам в воронежской УК четыре месяца не платят зарплату

В УК дали комментарий Фото: из архива «КП»

Сотрудникам двух клининговых компаний, работающих по договору подряда с УК Ленинского района, уже 4 месяца не платят зарплату. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель организации. Работники, занятые на уборке подъездов и дворов многоквартирных домов обратились в трудовую инспекцию с просьбой разобраться в ситуации. А редакция «КП» попросила объяснений в самой УК.

- Услуги подрядных организаций по клинингу мы оплачиваем в полном объеме, - ответили нам в УК Ленинского района. - При этом на днях узнали, что одна из компаний почему-то не расплатилась со своими сотрудниками. Это сразу отразилось и на уборке одного из дворов. Мы обратились к подрядчику с претензией, но понимания не нашли. Поэтому уже начали поиск новой клининговой компании взамен старой, руководство которой повело себя непрофессионально. К сожалению, в сфере ЖКХ возникают ситуации, когда подрядчики подводят. Тут мы можем действовать только в правовом поле.

Проблему уборки территории домов в УК пока решили, перебросив персонал с других участков.