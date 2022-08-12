Три проекта воронежского перинатального центра победили в конкурсе грантов

В грантовом конкурсе «Бережливая инициатива» для поддержки перспективных идей по улучшению качества услуг в сфере здравоохранения, образования и соцзащиты населения победили сразу три проекта воронежского перинатального центра.

Медицинские организации Воронежской области представили на суд жюри 21 проект, среди которых было четыре работы перинатального центра ВОКБ №1. В итоге три победили и смогут получить средства на реализацию.

Это проект «Оптимизация проведения вагиноскопии у девочек на 3 уровне оказания гинекологической помощи», проект «Оптимизация помощи пациенткам с патологией шейки матки и снижение рисков инфицирования пациенток ВПЧ» и проект «Повышение качества и комфортности проходимости женщин в ходе перинатального сопровождения».

В ближайшее время будет производится закупка и внедрение нового оборудования для достижения целей проектов-победителей.