В Воронежской области полицейские обнаружили 382 высаженных куста конопли

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Воронежские полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2022».

Правоохранители уничтожили 174 очага стихийного произрастания конопли и мака на общей площади 3,2 тыс кв. м. Наибольшее их количество было на территории Бобровского, Кантемировского, Павловского и Россошанского районов области.

Кроме того, обнаружили и семь незаконных участков с посевом конопли, на которых в общей сложности было 382 куста.

- Всего выявлено 62 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств естественного происхождения и наркосодержащих растений. Возбудили 9 уголовных дел по фактам сбыта наркотиков, 48 - по фактам их хранения. А также 5 уголовных дел – за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъяли 7,2 кг наркотических средств и 2,5 килограмма наркосодержащих растений, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.