В Воронежской области задержали браконьеров с убитой косулей

В Аннинском районе задержали браконьеров. В вечернее время сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Нива». В салоне машины полицейские заметили охотничье ружье, а в багажнике обнаружили тушу незаконно добытого животного. Документов на оружие и разрешения на добычу охотничьих ресурсов у мужчин не оказалось – их было двое в автомобиле.

- На место вызвали охотоведа, который определил, что погибшее животное - самка европейской косули. Он составил протокол о нарушении правил охоты. Сотрудники следственно-оперативной группы, также прибывшие на место происшествия, изъяли оружие, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.