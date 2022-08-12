Под Воронежем погиб мотоциклист, обгонявший машины по встречке

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Новоусманском районе, в котором утром 12 августа погиб мотоциклист.

Около 8.10 на 23-м километре дороги «Воронеж-Тамбов» 35-летняя автоледи на «Опель Мокка», следовавшая со стороны Воронежа в направлении Тамбова, остановилась, чтобы повернуть налево. В этот момент в иномарку врезался мотоцикл «Ямаха», водитель которого обгонял по встречке.

В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии.