В райцентре Воронежской области сгорела крыша жилого дома

Сотрудники МЧС справились с огнем через 17 минут после сообщения о пожаре. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 11 августа, около 17.40 в селе Петропавловка на улице Спортивной загорелся жилой дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 17.43. На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Уже в 18.00 пожар в жилом доме 4х6 метров ликвидировали. Огонь повредил крышу навеса 2х4м. по всей площади и обрешетку кровли на четырех квадратных метрах. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.