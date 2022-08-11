Под Воронежем у жены главы Семилук хотят отнять участок для строительства новой школы

В Семилуках разгорается новый скандал в высших кругах местной власти. Началось все с того, что жена главы города Александра Шевелюхина решила построить многоквартирный дом в райцентре на своем участке площадью 20 соток на улице Курской, 38а. Супруга градоначальника обратилась в областной департамент архитектуры и градостроительства. Ей нужно было оформить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Однако после этого семье Шевелюхина стала известна позиция руководителя Семилукского района Геннадия Швыркова. Чиновник заявил о планах отобрать этот землю у семьи главы Семилук. В будущем его собираются объединить с еще двумя участками (на одном из них сейчас находится детский сад) для строительства новой школы почти на 500 мест.

Александр Шевелюхин полагает, что для нового образовательного учреждения совсем не нужно использовать его земельный участок.

- Ранее проект не включал собственность моей жены в подобные городские планы. Не могу объяснить такое решение районной администрации иначе как сведением личных счетов. Заявления, что мне якобы предоставляли на выбор другие земельные участки взамен того, который хотят отобрать, - ложь, - заявил глава Семилук.

В администрации Семилукского района более подробный комментарий по спорному земельному участку оперативно дать не смогли.