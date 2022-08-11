Житель райцентра Воронежской области отплатил женщине за замечание сотрясением мозга и контузией глаза

Кулак стал последним аргументом "ревнителя чистоты" в разговоре с женщиной. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В среду, 10 августа, еще один дикий случай произошел в Лисках. У кафе «Сибирь» у дома № 48 на улице 40 лет Октября есть детская площадка. По свидетельству очевидцев, некий местный житель почему-то решил сделать себя ответственным за порядок в этом месте. И стал выгонять детей якобы, чтобы они не сорили.

Проходившая мимо Екатерина Терешина сделала ему замечание. Последовал разговор на повышенных тонах с использованием мата. В результате «наблюдатель за порядком» ударил женщину кулаком в голову. У нее заплыл глаз. Женщина вынуждена была обратиться к офтальмологу. Ей поставили диагноз – сотрясение мозга и контузия глаза.

Екатерину также возмутило, что ее обидчик ни с того, ни с сего обозвал ее «бандеровкой» и облил ее водой из шланга. В то же время некоторые свидетели конфликта в комментариях высказали мнение, что и женщина вела себя достаточно агрессивно.

В обстоятельствах конфликта разбирается полиция.

- В ОМВД России по Лискинскому району поступило сообщение о конфликте мужчины и женщины, в ходе которого местной жительнице были причинены телесные повреждения. По этому факту проводят проверку, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, в Лисках 7 августа случилось еще одно жуткое ЧП. Женщина на глазах у детей зарезала дворнягу, крича, что собака покусала ее ребенка.