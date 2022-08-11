Воронежская пенсионерка отдала лже-следователю 1,3 млн рублей

Вчера, 10 августа, в ОП №6 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 81-летней местной жительницы о том, что неизвестные путем обмана похитили её денежные средства. Потерпевшая пояснила, что ей на домашний телефон позвонила девушка и представилась внучкой. Она сообщила, что попала в ДТП и серьезно пострадала. В настоящее время срочно нужны деньги на операцию и бросила трубку. Затем пенсионерке на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась следователем. Она сообщила, что ее внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадала она сама и другая женщина. Для проведения операций необходимо более одного миллиона рублей.

Потерпевшей объяснили, что сейчас к ней придет курьер, которому необходимо передать все деньги. Пенсионерка собрала имеющиеся накопления в размере 1,3 миллиона и стала ждать гостя. Через некоторое время к ней прибыл неизвестный мужчина, сообщил, что он курьер, забрал деньги и скрылся с места происшествия. Связавшись с внучкой, пенсионерка выяснила, что она в полном порядке, после чего решила обратиться в полицию.

Аналогичным образом потеряла свои сбережения 88-летняя жительница Центрального района Воронежа. По требованию мошенников она передала на операцию снохи 500 тысяч рублей. Кроме того, 82-летняя жительница Аннинского района доверилась мошенникам в аналогичной ситуации, вследствие чего лишилась 200 тысяч рублей.

Всего же за 10 августа на территории Воронежской области зарегистрировано пять мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил около трех миллионов рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.