В Воронеже у серийной нарушительницы, накопившей штрафов на 117 тысяч, арестовали машину

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В Воронеже сотрудники ДПС задержали автомобилистку, которая на протяжении года допустила 149 нарушений ПДД. Полицейские получили информацию из центра автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений, что в сторону Москвы движется автомобиль «Хендай IX 35», водитель которого является серийным нарушителем ПДД.

Инспекторы остановили указанную машину для проверки документов на улице Ломоносова в районе Учхоза. За рулем оказалась 46-летняя жительница Аннинского района. При проверке по базам учета установили, что с июля 2021 года по настоящее время женщина накопила штрафов (более 100 из которых - за превышение скорости) на общую сумму около 117 тысяч рублей.

В итоге машину должницы судебные приставы-исполнители арестовали и эвакуировали на спецстоянку.