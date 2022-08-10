Необычное предложение руки и сердца сделал парень своей девушке возле воронежской телебашни

Фото Ольги Казначеевой

Молодой человек предложил девушке выйти за него замуж возле воронежской телебашни в тот момент, когда на ней включилась яркая подсветка. На конструкции зажглись сердца и инициалы возлюбленных «В+Д». Фотографией, на которой запечатлели необычное предложение руки и сердца, поделились пользователи соцсетей 10 августа.

Как рассказала ведущий специалист Филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» Ольга Казначеева, событие это произошло 6 августа.

– К нам обратился молодой человек Вадим. Он рассказал свою историю, что познакомился с девушкой Дианой в один из дней, когда на телебашне зажигали иллюминацию. Они оба приехали из разных концов города посмотреть подсветку и так совершенно случайно встретились. А теперь он попросил у нас помощи сделать ей предложение руки и сердца, чтобы оно было более красочным, знаковым. Мы пошли на встречу, потому что к нам впервые обратились с такой просьбой. Решили, что надо обязательно помочь. Обсудили с ним концепцию и в итоге остановились на сердцах и инициалах, – поделилась Ольга Александровна.

Диана была очень удивлена и обрадована случившимся и ответила Вадиму согласием.