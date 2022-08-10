В Воронежской области ищут 17-летнего парня с татуировкой в виде капли под глазом

Ориентировка волонтеров

Добровольцы объявили поиски 17-летнего Николая Каргина, о котором ничего неизвестно вот уже более двух недель. Молодой человек пропал 20 июля из интерната на Острогожской. Ориентировку на парня опубликовали волонтеры на официальной странице поискового отряда «Черноземье» 10 августа.

Николай Каргин ростом 170 см, у него худощавое телосложение. И особых примет: три татуировки. Под правым глазом набита капля, на шее – надпись Hate, на правой руке – крест.

Если вы что-то знаете о местонахождении Николая Каргина, срочно позвоните по номеру 8-961-182-95-90, в 112 или 02.