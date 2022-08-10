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Общество10 августа 2022 10:37

В Воронежской области задержали браконьеров, убивших двух кабанов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Евгения ФРОЛОВА
Фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

В Подгоренском районе инспекторы департамента природных ресурсов и экологии задержали браконьеров. В багажнике их автомобиля были обнаружены два незаконно добытых кабана. Об этом рассказали в ведомстве 10 августа.

Накануне в департамент поступила информация о проведении браконьерской охоты в закрепленных охотничьих угодьях ООО «Агрофирма «Тихий Дон» на территории Подгоренского муниципального района. Машину с предполагаемыми «охотниками» остановили, а на место происшествия вызвали полицию. Они и зафиксировали факт нелегальной добычи парнокопытных.

– По результатам проверки будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ «Незаконная охота», – пояснили в департаменте.