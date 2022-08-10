Воронежцам показали проект парка Победы в Поворино

Фото - «Зодчество ВРН»

Новую концепцию благоустройства парка Победы в Поворино отправили на конкурс малых городов. Фото проекта «Станция городских событий 10 августа поделились в Telegram-канале «Зодчество ВРН».

Фото - «Зодчество ВРН»

Как отметили архитекторы, парк Победы – это центральное общественное пространство Поворино. Культурная и общественная жизнь местных жителей построена вокруг него. В проекте поэтому хотят переосмыслить его роль и дополнить его существующими элементами.

Фото - «Зодчество ВРН»

В обновленном общественном пространстве могут появиться спортивная зона с настольным теннисом, теневым навесом и экстрим-парком, кафе, коворкинг, читальня, летний кинотеатр, а также буфет «навынос», детская площадка и туалеты. А вот зону у мемориала посвятили тихому отдыху с настольными играми в шашки и шахматы. Рядом с зоной памяти высажен прекрасный сад. Проект выполнен в красном цвете. Как отметили разработчики, это связно и с названием парка и с тем, что Поворино ассоциируется с проложенной здесь с железной дорогой.