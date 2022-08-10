Сотрудники лицея под Воронежем выразили соболезнования в связи со смертью ученика на стадионе

Сотрудники Хохольского лицея скорбят в связи со смертью ученика на стадионе. Напомним, 7 августа 14-летний подросток споткнулся около теннисного корта и упал головой на торчавший на газоне металлический прут, мальчик погиб на месте.

Соболезнования руководство учебного заведения опубликовало на странице в соцсетях.

- Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить эту боль. В наших сердцах и памяти Дима навсегда останется светлым и искренним человеком, всегда готовым протянуть руку помощи. Пусть Бог воздаст ему на небесах за все его помыслы и добро, которое он совершал. Он умел жить и радоваться жизни. Это тяжелый удар для всех нас. Мы скорбим вместе с вами, ведь Дима - часть нашей семьи - школьной семьи. Нам всем его будет очень не хватать.

Напомним, в обстоятельствах трагедии разбираются следователи - возбудили уголовное дело о халатности.