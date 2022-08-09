Стало известно время начала домашних матчей воронежского «Бурана» в сезоне-2022/23

Первый матч в "Юбилейном" воронежцы проведут 21 сентября. Фото из телеграм-канала ХК "Буран".

ВХЛ утвердила время начала домашних матчей команд-участниц. Воронежский "Буран", как и ранее, в будние дни будет начинать свои встречи в 19:00, в выходные и праздничные - в 17:00.

Как сообщалось ранее, воронежский «Буран» начнет чемпионат ВХЛ 7 сентября гостевой игрой с тюменским «Рубином». Первый же домашний матч «ураганные» проведут 21 сентября с красноярским «Соколом».

Тем временем, воронежцы завоевали 13 медалей на первенстве России по спортивному ориентированию. Турнир с участием свыше 600 спортсменов прошел в Тамбове.