В Воронеже на салют на День города в 2022 году потратят до 3 миллионов рублей

Салют на День города в 2022 году продлится около 12 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

На День города в Воронеже (в 2022 году его будут отмечать 17 сентября) по традиции будет салют. Если не будет резкого подъема ковида, полюбоваться на него допустят зрителей. Пока же в мэрии начали поиск подрядчика для организации этого пиротехнического шоу.

Начальная (она же максимальная) цена контракта, который предстоит освоить победителю аукциона, - три миллиона рублей. Как правило, в ходе торгов ее, пусть и незначительно, но снижают. Итоги конкурса подведут 18 августа.

В 2021 году салют на День города доверили провести московскому ООО «Пиро-юнион» за 2,18 млн рублей. Напомним, в 2020-м фейерверк отменили из-за пандемии ковида.

Салют, как всегда, будут запускать с дамбы и с косы Чернавского моста. Фейерверк продлится примерно 12 минут. На этот раз зрители увидят в небе разноцветные хризантемы, пионы, пальмы, ивы, кольца, звезды, волны, рыбки.