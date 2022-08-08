В Воронеже посреди моста загорелась фура

кадр с видео Натальи Комогорцевой. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В воронежских соцсетях появились видео горящей посреди моста фуры. Очевидцы уточнили, что пожар случился в Железнодорожном районе на улице Димитрова, недалеко от ТЦ «Твой дом».

В региональном ГУ МЧС рассказали подробнее об обстоятельствах этого пожара. О возгорании в дежурную часть ведомства сообщили в 17.21. Тушение огня заняло считанные минуты. Тем не менее пламя успело сильно повредить кабину на площади 10 квадратных метров.

В то же время в спасательном ведомстве успокоили: во время пожара никто не пострадал. Почему фура загорелась, по «горячим следам» определить не удалось. В причинах пожара сейчас разбираются специалисты.