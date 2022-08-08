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Происшествия8 августа 2022 16:53

В Воронеже посреди моста загорелась фура

Пожар произошел недалеко от ТЦ «Твой дом» в Железнодорожном районе
Олег КУЗНЕЦОВ
кадр с видео Натальи Комогорцевой.

кадр с видео Натальи Комогорцевой.

Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В воронежских соцсетях появились видео горящей посреди моста фуры. Очевидцы уточнили, что пожар случился в Железнодорожном районе на улице Димитрова, недалеко от ТЦ «Твой дом».

В региональном ГУ МЧС рассказали подробнее об обстоятельствах этого пожара. О возгорании в дежурную часть ведомства сообщили в 17.21. Тушение огня заняло считанные минуты. Тем не менее пламя успело сильно повредить кабину на площади 10 квадратных метров.

В то же время в спасательном ведомстве успокоили: во время пожара никто не пострадал. Почему фура загорелась, по «горячим следам» определить не удалось. В причинах пожара сейчас разбираются специалисты.