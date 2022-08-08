В Воронежской области женщина зарезала собаку на глазах у детей

Собака стала жертвой человеческой агрессии. Фото: Ольга Пылаева.

В воскресенье, 7 августа, дикий случай произошел в Лисках. Вечером на улице 219 стрелковая Идрицкая дивизия в микрорайоне Песковатка женщина напала на бродячую собаку. Да, именно так, а не наоборот.

В паблике «Подслушано Лиски» очевидцы рассказали, что женщина, гулявшая с сыном и собакой, пришла на детскую площадку, увидела дворнягу и стала кричать, что та покусала ее отпрыска восемь раз. А затем случилось вообще нечто жуткое. Женщина спустила свою собаку с поводка. А потом, по свидетельствам людей, находившихся неподалеку, ударила дворнягу ножом. Причем случилось все это на глазах у игравших рядом детей. Более того, за несколько минут до этого она гонялась за другой собакой на соседней улице.

Раненую дворнягу отвезли в ветеринарную клинику. Там ее сделали операцию. Пока собака живая, но состояние критическое – на холке у нее глубокая рана, не работает одно легкое. А перед самой публикацией новости стало известно, что дворняга умерла.

Раны оказались смертельными. Фото: Ольга Пылаева.

В региональном ГУ МВД сообщили, что проводят проверку обстоятельств этого дикого ЧП. По ее результатам действиям женщины дадут правовую оценку.