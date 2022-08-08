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Происшествия8 августа 2022 12:02

В Воронежской области женщина зарезала собаку на глазах у детей

Перед этим она кричала, что дворняга укусила ее сына восемь раз. За жизнь собаки боролись ветеринары, но раны оказались слишком тяжелыми
Олег КУЗНЕЦОВ
Собака стала жертвой человеческой агрессии.

Собака стала жертвой человеческой агрессии.

Фото: Ольга Пылаева.

В воскресенье, 7 августа, дикий случай произошел в Лисках. Вечером на улице 219 стрелковая Идрицкая дивизия в микрорайоне Песковатка женщина напала на бродячую собаку. Да, именно так, а не наоборот.

В паблике «Подслушано Лиски» очевидцы рассказали, что женщина, гулявшая с сыном и собакой, пришла на детскую площадку, увидела дворнягу и стала кричать, что та покусала ее отпрыска восемь раз. А затем случилось вообще нечто жуткое. Женщина спустила свою собаку с поводка. А потом, по свидетельствам людей, находившихся неподалеку, ударила дворнягу ножом. Причем случилось все это на глазах у игравших рядом детей. Более того, за несколько минут до этого она гонялась за другой собакой на соседней улице.

Раненую дворнягу отвезли в ветеринарную клинику. Там ее сделали операцию. Пока собака живая, но состояние критическое – на холке у нее глубокая рана, не работает одно легкое. А перед самой публикацией новости стало известно, что дворняга умерла.

Раны оказались смертельными.

Раны оказались смертельными.

Фото: Ольга Пылаева.

В региональном ГУ МВД сообщили, что проводят проверку обстоятельств этого дикого ЧП. По ее результатам действиям женщины дадут правовую оценку.