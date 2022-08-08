Автобус «Киа» сгорел ночью на трассе в Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по региону

В воскресенье вечером, 7 августа, в Кантемировском районе Воронежской области сгорел автобус «Киа». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось на 56 км трассы Кантемировка – Богучар. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 21.58. На место событий выехал пожарный расчет в составе четырех человек.

Ликвидировали пожар в 22.19. К сожалению, от автобуса остался только остов, транспортное средство уничтожено полностью. При этом, по оперативной информации МЧС, люди не пострадали.