Воронежец уехал на автомобиле в сторону Краснодара и пропал

Фото из группы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в "ВК" Фото: Предоставлено

Воронежские поисковики из отряда «Лиза Алерт» просят о помощи всех, кому может быть что-то известно об исчезновении 25-летнего Мякотина Леонида Викторовича. 5 августа он уехал на автомобиле ВАЗ 21005 цвета баклажан и с тех пор его местонахождение неизвестно. Родные объявили его в розыск.

Предположительно, молодой человек отправился в сторону Краснодара.

Приметы Леонида: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.