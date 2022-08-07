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Общество7 августа 2022 15:29

Воронежец уехал на автомобиле в сторону Краснодара и пропал

25-летнего Леонида Мякотина объявили в розыск родные
Ирина КАЗАНИНА
Фото из группы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в "ВК"

Фото из группы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в "ВК"

Фото: Предоставлено

Воронежские поисковики из отряда «Лиза Алерт» просят о помощи всех, кому может быть что-то известно об исчезновении 25-летнего Мякотина Леонида Викторовича. 5 августа он уехал на автомобиле ВАЗ 21005 цвета баклажан и с тех пор его местонахождение неизвестно. Родные объявили его в розыск.

Предположительно, молодой человек отправился в сторону Краснодара.

Приметы Леонида: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.