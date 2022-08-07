Под Воронежем автомобилистка устроила ДТП с тремя пострадавшими, среди которых подросток

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В субботу около 16.30 на автодороге в Семилукском районе произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 55-летняя автомобилистка на «Фольцваген Поло» нарушила требование знака «Уступите дорогу» и выехала со второстепенной на главную, столкнувшись с автомобилем ВАЗ-21150, под управлением 35-летнего местного жителя.

В результате аварии получили ранения пассажиры отечественной машины: 57-летняя женщина, 60-летний мужчина и 15 - летний мальчик, местные жители. Всех их доставили в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.