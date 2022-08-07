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Происшествия7 августа 2022 6:27

В поселке под Воронежем загорелся трехквартирный дом

По всей площади обрушилась крыша
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Около 3:33 7 августа на пульт дежурного службы спасения поступил вызов с улицы Пристанционная поселка Бор Рамонского района. В трехквартирном доме загорелось одно из помещений.

К тушению пожара привлекли 14 спасателей и четыре машины спецтехники. В результате ЧП в доме полностью выгорела одна из квартир площадью 10 кв.м., а также повреждены огнем две соседних. По всей площади дома обрушилась крыша.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют эксперты.