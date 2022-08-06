Воронежская мэрия согласовала проект концессии Левобережных очистных

Соглашение планируют заключить до конца года Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Мэрия Воронежа согласовала проект концессионного соглашения с «РВК-Воронеж» по Левобережным очистным сооружениям. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации в пятницу, 5 августа. Контролировать исполнение документа будет первый замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Проект разработал Водоканал. Ранее стало известно, что концессионное соглашение могут заключить уже до конца 2022 года.

ЛОС передали в муниципальную собственность в марте. С апреля очистные сооружение находятся под управлением «РВК-Воронеж». Предполагается, что Водоканал проведет модернизацию ЛОС.