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Экономика6 августа 2022 17:08

Воронежская мэрия согласовала проект концессии Левобережных очистных

Документ подготовил Водоканал
Мария Щербакова
Соглашение планируют заключить до конца года

Соглашение планируют заключить до конца года

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Мэрия Воронежа согласовала проект концессионного соглашения с «РВК-Воронеж» по Левобережным очистным сооружениям. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации в пятницу, 5 августа. Контролировать исполнение документа будет первый замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Проект разработал Водоканал. Ранее стало известно, что концессионное соглашение могут заключить уже до конца 2022 года.

ЛОС передали в муниципальную собственность в марте. С апреля очистные сооружение находятся под управлением «РВК-Воронеж». Предполагается, что Водоканал проведет модернизацию ЛОС.