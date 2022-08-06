В Воронежском райцентре неблагополучная мать накинулась на полицейских

В Калаче 29-летняя девушка накинулась на полицейских и комиссию, которые пришли проверить, в каких условиях живут ее дети. Теперь по статье «применение насилия в отношении представителя власти» горе-мать может лишиться свободы сроком на 5 лет. Об этом сообщили в Калачеевском районном суде в пятницу, 5 августа.

Семья считается не благополучной и состоит на профилактическим учете. Женщине не понравился визит проверяющих, она решила их выгнать. Агрессивное поведение матери в итоге привело к уголовному делу.