Воронежские полицейские помогли водителю легковушки с пробитым колесом

Фото - ГУ МВД по региону

В Аннинском районе у автомобиля ГАЗ-3110, который направлялся из Борисоглебска в Воронеж, пробило колесо. Водитель не смог починить его самостоятельно и обратился к полицейским, которые несли службу на 309 километре дороги Р-298 «Курск-Саратов». Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 августа.

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Виталий Гостев и лейтенант полиции Сергей Анищев помогли водителю. Госавтоинспекторы незамедлительно заменили колесо на запасное.

Поблагодарив инспекторов ДПС за неравнодушие, водитель продолжил движение к месту своего проживания.