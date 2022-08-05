В Воронежской области отправили в колонию рэкетиров, выбивавших деньги из фермеров

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Грибановском районе вынесли приговор рэкэтирам, вымогавшим деньги из местных фермеров. Осуждены трое участников ОПГ и еще двое граждан, не осведомленных о создании организованной группы и не входивших в ее состав. Мужчины были признаны виновными в совершении 10 фактов вымогательства в крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), а также преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Об этом рассказали в прокуратуре области 5 августа.

Уголовное дело в отношении организатора ОПГ, 68-летнего Александра Попова, было выделено в отдельное производство и прекращено с согласия родственников в связи с его смертью.

Суд установил, что с сентября по октябрь 2018 года члены преступной группы неоднократно вымогали деньги у фермеров Грибановского района под видом оказания им юридических и охранных услуг от противоправных действий со стороны третьих лиц. Стоимость рассчитывалась исходя из 250 тысяч рублей за тысячу гектаров обрабатываемой ими земли.

Участники преступлений запугивали предпринимателей, угрожали насилием, уничтожением или повреждением имущества. В целях конспирации злоумышленники использовали более 20 мобильных телефонов, которые постоянно меняли. При ведении телефонных переговоров они использовали приложения, позволяющие изменять голос и подменять номера звонящего абонента; sim-карты различных сотовых компаний, зарегистрированные на несуществующих лиц иностранных государств, автомобили с подменными номерами.

Для устрашения они даже подожгли автомобиль стоимостью более 1 млн рублей, который принадлежал дочери одного из предпринимателей, а также сымитировали возгорание входной двери ее квартиры.

Вымогательства были совершены в отношении десятка потерпевших. Суммы требуемых денежных средств варьировалась от 100 тысяч до 3 млн рублей.

Суд приговорил их к реальным срокам от 3 до 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Один из осужденных получил год принудительных работ. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.