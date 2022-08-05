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Общество5 августа 2022 14:30

В Лисках Воронежской области открыли бесплатный пункт проката детских автокресел

Организовали его сотрудники госавтоинспекции
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

В городе Лиски появился бесплатный пункт проката детских автокресел. Он третий по счету в Воронежской области. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 августа.

Первый был открыт в Воронеже в июне 2020 года. Нововведение реализовали в соответствии с социальной программой «Безопасность — это просто» в рамках проекта Госавтоинспекции по расширению доступности детских автокресел.

Как уточнили в ведомстве, устройство выдается на один месяц по договору безвозмездного пользования. Арендатор должен внести залог – четыре тысячи рублей, который вернут после возврата кресла. При необходимости продления аренды договор можно перезаключить. При себе гражданину необходимо иметь паспорт.

В проекте может поучаствовать любой желающий и привезти в прокат свое удерживающее устройство, если дети из него выросли, и оно лежит без надобности.