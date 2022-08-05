Десятки многоэтажек на Левом берегу Воронежа останутся без воды на несколько часов

9 августа на несколько часов часть жителей Левобережного района останется без воды. Ограничения введут из-за того, что будут проводиться плановые работы для ремонта запорной арматуры диаметром 300мм по ул. Ленинский проспект, 2. Об этом рассказали в компании «РВК-Воронеж».
Отключение предполагается с 09:30 до 16:30 часов.
На время работ временно будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:
– ул. Менделеева, 2-4А;
– ул.Новосибирская, 1-5;
– ул. Лебедева;
– ул. Кулибина;
– ул. Меркулова;
– Ленинский пр-т., 1-18;
– Ленинский пр-т., 2;
ул.Лебедева,2 (ТЭЦ).
В «РВК-Воронеж» пообещали выполнить работы как можно быстрее.