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Общество5 августа 2022 14:00

Десятки многоэтажек на Левом берегу Воронежа останутся без воды на несколько часов

Ограничат ресурс 9 августа
Евгения ФРОЛОВА

9 августа на несколько часов часть жителей Левобережного района останется без воды. Ограничения введут из-за того, что будут проводиться плановые работы для ремонта запорной арматуры диаметром 300мм по ул. Ленинский проспект, 2. Об этом рассказали в компании «РВК-Воронеж».

Отключение предполагается с 09:30 до 16:30 часов.

На время работ временно будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

– ул. Менделеева, 2-4А;

– ул.Новосибирская, 1-5;

– ул. Лебедева;

– ул. Кулибина;

– ул. Меркулова;

– Ленинский пр-т., 1-18;

– Ленинский пр-т., 2;

ул.Лебедева,2 (ТЭЦ).

В «РВК-Воронеж» пообещали выполнить работы как можно быстрее.