В Воронеже в квартире на Домостроителей нашли тело 38-летнего мужчины

В квартире одной из многоэтажек на улице Домостроителей 1 августа найдено тело 38-летнего мужчины. Следователями регионального управления СК по этому поводу начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа.

При первичном осмотре внешневидимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Но точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Сейчас опрашиваются местные жители, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – подытожили в СУ СКе.