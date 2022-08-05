В Воронеже вор-гастролер украл 124 тысячи рублей из сейфа магазина стройматериалов

Днем 20 июля в торговый зал магазина стройматериалов на Московском проспекте зашел посетитель. Мужчина увидел, что продавец занят разговором с другим клиентом, прошел в кассовую зону, вынул из сейфа 124 тысячи рублей и убежал. Рядом с магазином вора ждал автомобиль. Он сел в машину и уехал.

Продавец написал в полицию заявление о краже. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали вора. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 32-летний житель Саратова. С 2020 года он находился в федеральном розыске.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. Он рассказал, что приехал в Воронеж на такси, а после кражи в магазине вернулся в Саратов.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Решается вопрос об аресте рецидивиста, - сообщили в региональном ГУ МВД.