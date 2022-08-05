С 10 августа воронежцам запретят посещать леса

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 по 30 августа в Воронежской области введут запрет на посещение лесов. Там будет усилен режим патрулирования. Ограничения связаны с введением в регионе особого противопожарного режима. Об этом рассказали в пресс-службе Управления лесного хозяйства региона.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

– на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

– на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Штраф также предусмотрен за выжигание хвороста, подстилки, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках вблизи лесов.

Посещение лесов допустимо только по дорогам общего пользования и для специальных транспортных средств пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб.