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Происшествия5 августа 2022 9:50

В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже полицейский ранил бросившегося на него с ножом 34-летнего иностранца, который угрожал своей сожительнице. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности). Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

По данным следствия, 31 июля полицейские приехали на вызов 36-летней местной жительницы. Она пожаловалась на буйного сожителя, который угрожал женщине ножом. На приезд силовиков дебошир и вовсе разбушевался. Он начал угрожать убийством уже стражам порядка. В подъезде мужчина принялся размахивать рукой с ножом и быстро приближаться к 41-летнему водителю отдела полиции, который также прибыл по вызову. Сотрудник, понимая, что тот может его ранить, достал табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в сторону. Это не остановило дебошира. Поэтому страж два раза выстрелил по ногам нападавшего.

Иностранцу оказали первую помощь и вызвали скорую, которая его госпитализировала.

– Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе Следственного управления.