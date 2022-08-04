Семеро воронежцев отравились грибами

Погибших от отравления грибами нет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За июль и начало августа в Воронежской области дикорастущими грибами отравились семь человек. Все они находятся на лечении, погибших нет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг, 4 августа.

Как отметили санитарные врачи, в четырех случаях речь идет о людях в возрасте 50-69 лет. Остальные пострадавшие - молодые люди, детей среди них нет.

Два случая отравления произошли в Нижнедевицком районе – на больничной койке оказались пять человек. Еще по одному - в Воронеже. По данным ведомства, чаще всего люди травятся сыроежками и волнушками. Поэтому санитарные врачи напоминают, что опасными могут быть не только ядовитые грибы. В частности, не стоит рвать и съедобные вдоль трасс или же пробовать их сырыми.