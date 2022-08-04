В Воронеже суд прекратил уголовное дело по обману дольщиков строительства 112-квартирного дома

Суд оказался мягок к руководителю строительной фирмы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Коминтерновском районном суде вынесли решение по уголовному делу в отношении 50-летнего руководителя ООО «Стройинвест Лайн» Дмитрия Вишневского. Его приняли решение закрыть в связи с истечением срока давности.

Руководитель строительной фирмы должен был ответить по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ за причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана. По данным следствия, с 2008 года ООО «Стройинвест Лайн», а затем подконтрольная Вишневскому ООО «Воронежская домостроительная компания-2010» строили дом на 112 квартир по адресу: улица Серафимовича, 22а. Вначале его планировали сдать в эксплуатацию в 2013 году, потом несколько раз переносили сроки, в последний раз до 2015 года.

Финансировали строительство за счет дольщиков – как физических, так и юридических лиц. В 2015 году возведение дома «заморозили». А все организации, подконтрольные застройщику, признали банкротами.

В итоге дом так и не был достроен. Права большинства дольщиков при этом защитили. Однако пять из них все же потеряли деньги.

Следователи оценивали ущерб, причиненный обманом руководителя ООО «Стройинвест Лайн», в сумму более 7 миллионов рублей. При этом он компенсировал 2,3 млн. По остальной части денег с каждым из пострадавших заключено соглашение об их возврате.