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Происшествия4 августа 2022 7:38

В Воронеже во время пожара в жилом доме погиб мужчина

Горела квартира на улице Дорожной
Юрий КОЗЛОВ
Огонь потушили за полчаса.

Огонь потушили за полчаса.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Трагически завершился пожар на улице Дорожной. ЧП случилось ранним утром в среду, 3 августа.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 7.29. На место ЧП выезжали 16 наших сотрудников на четырех пожарных машинах. Огонь полностью потушили в 8.01, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В результате пожара выгорела однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров в доме на трех хозяев.

После тушения пожара в квартире нашли тело одного из хозяев дома – 47-летнего мужчину. Причину его смерти, а также почему загорелась квартира, сейчас выясняют.