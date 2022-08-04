В Воронеже во время пожара в жилом доме погиб мужчина

Огонь потушили за полчаса. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Трагически завершился пожар на улице Дорожной. ЧП случилось ранним утром в среду, 3 августа.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 7.29. На место ЧП выезжали 16 наших сотрудников на четырех пожарных машинах. Огонь полностью потушили в 8.01, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В результате пожара выгорела однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров в доме на трех хозяев.

После тушения пожара в квартире нашли тело одного из хозяев дома – 47-летнего мужчину. Причину его смерти, а также почему загорелась квартира, сейчас выясняют.