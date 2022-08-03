Сервис Яндекса составил ТОП-10 воронежских достопримечательностей

Дворец Ольденбургских - самая популярная достопримечательность Воронежской области среди пользователей Сети. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Аналитики сервиса Яндекс. Путешествия проследили, какие поисковые запросы задают пользователи, ищущие российские достопримечательности. В рейтинг попали только те из них, у кого есть страница в Сети. Еще одно условие – более 500 запросов в поисковике за год.

На первом месте среди воронежских достопримечательностей (всего их 26, это 20 место среди регионов России) дворец принцессы Ольденбургской в Рамони. В федеральном топе он находится на скромном 202 месте. Второй - музей-заповедник «Костёнки» (349 место в российском топе). Третий - Костомаровский Спасский монастырь (459-й).

Далее располагаются Воронежский театр оперы и балета (513-й); Котенок с улицы Лизюкова (597-й); Усадьба Веневитиновых (642-я); Благовещенский собор в Воронеже (695-й); парк «Алые паруса» (758-й); Воронежский Камерный театр (823-й) и Памятник Славы (886-й).

Лидирует в рейтинге Эрмитаж, далее следуют Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган.

Среди воронежских достопримечательностей чаще всего попадаются парки, а в целом по России – музеи.

В Воронеже, как и в целом по России, больше всего достопримечательностей, попавших в рейтинг, относятся к XX веку.