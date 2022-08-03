Из-за ДТП в Воронеже образовалась огромная пробка

Если пробка на Московском проспекте случилась из-за аварии, то причина затора у здания ЮВЖД непонятна. Фото: Яндекс.Пробки

В Коминтерновском районе авария резко затруднила трафик частных автомобилей и общественного транспорта по Московскому проспекту. Затор наблюдается по направлению движения к Северному микрорайону.

Сама авария случилась именно на этой стороне движения – недалеко от перекрестка Московского проспекта с улицей Лидии Рябцевой. В результате машины на Московском проспекте от его начала до места ДТП плетутся со средней скоростью 3-5 км/час.

Также практически стоят машины на отрезке дороги от кольца до перекрестка у главного здания ЮВЖД. В этом месте причина затора неясна. Также непонятно, из-за чего возникли пробки на улицах Димитрова и Ильюшина в Левобережном районе. Там машины также едут со скоростью не более 3-5 км/час.