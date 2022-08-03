Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 13:49

Из-за ДТП в Воронеже образовалась огромная пробка

Затруднен проезд по Московскому проспекту, а также у здания ЮВЖД и на левом берегу на улицах Димитрова и Ильюшина
Юрий КОЗЛОВ
Если пробка на Московском проспекте случилась из-за аварии, то причина затора у здания ЮВЖД непонятна.

Если пробка на Московском проспекте случилась из-за аварии, то причина затора у здания ЮВЖД непонятна.

Фото: Яндекс.Пробки

В Коминтерновском районе авария резко затруднила трафик частных автомобилей и общественного транспорта по Московскому проспекту. Затор наблюдается по направлению движения к Северному микрорайону.

Сама авария случилась именно на этой стороне движения – недалеко от перекрестка Московского проспекта с улицей Лидии Рябцевой. В результате машины на Московском проспекте от его начала до места ДТП плетутся со средней скоростью 3-5 км/час.

Также практически стоят машины на отрезке дороги от кольца до перекрестка у главного здания ЮВЖД. В этом месте причина затора неясна. Также непонятно, из-за чего возникли пробки на улицах Димитрова и Ильюшина в Левобережном районе. Там машины также едут со скоростью не более 3-5 км/час.