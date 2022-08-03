В Воронеже семь щенков выкинули в кусты в завязанном пакете

Щенки чудом спаслись от смерти. Фото: кадр с видео

В парке микрорайона Отрадное выбросили в кусты семерых новорожденных щенков в закрытом пакете. К счастью, гулявший местный житель по имени Александр заметил его. Развязал и увидел щенят. Молодой человек отвез их частный приют «Дора».

Видео доброго приема, оказанного этим крохам, разместил организатор приюта, зоозащитник Юрий Шамарин на своей странице ВКонтакте. Щенят одна из волонтеров обещает пристроить к «приемной маме», которая будет готова выкормить и своих, и чужих малышей.

Зоозащитники уже в который раз призывают задумываться владельцев животных о том, чтобы их домашних питомцев вовремя стерилизовать. Чтобы потом не брать грех на душу и не обрекать на мучительную смерть щенков.