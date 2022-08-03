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Общество3 августа 2022 8:29

Полеты гражданской авиации над Воронежем под запретом до 11 августа

Ограничение на работу аэропорта в очередной раз продлили
Ирина КАЗАНИНА

Росавиация снова раз продлила запрет на полеты гражданских самолетов над южными и западными регионами России. В этот раз ограничение распространяется до 11 августа.

Напомним, запрет на работу кроме Воронежа касается аэропортов еще десяти городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться железнодорожным или автотранспортом.

Напомним, в первый аз запрет на полеты ввели 24 февраля в связи с началом спецоперации на территории Украины.