Воронежца осудили на семь лет за смертельное избиение знакомого

Злоумышленник не признал свою вину. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

25-летний житель Верхнемамонского района признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствием и судом установлено, что 2 апреля прошлого года в вечернее время находившийся в нетрезвом виде обвиняемый пришел в квартиру на ул. Теплоэнергетиков в Воронеже, где проживал его 33-летний знакомый. Требуя вернуть якобы имевшийся долг в сумме 10 тысяч рублей, он несколько раз ударил хозяина. Затем злоумышленник отправился с должником в лесополосу недалеко от дома, где нанес ему несколько ударов руками и ногами в голову, после чего покинул место происшествия.

Свидетель происходившего общий знакомый участников конфликта вызвал «скорую помощь», сотрудники которой доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Но, несмотря на оказанную мужчине квалифицированную помощь, через некоторое время он скончался от полученных телесных повреждений. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила от внутричерепной травмы.

Через некоторое время при взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции злоумышленник, ранее судимый за разбой, был задержан. Впоследствии он не признал вину в совершении преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

Приговором суда виновный осужден к семи годам лишения свободы. По совокупности приговоров (грабеж + смерть по неосторожности) мужчине назначено окончательное наказание – восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.