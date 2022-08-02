В Воронеже задержали серийного грабителя киосков

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежские полицейские задержали серийного грабителя табачных киосков. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону 2 августа.

Подозреваемым оказался ранее судимый за хищение чужого имущества 20-летний нигде не работающий местный житель. В отделе полиции он признался, «работал» вместе с приятелем. Они разбивали витринные окна, срывали рольставни и проникали в торговые точки. Похищенную табачную продукцию злоумышленники реализовывали прохожим на улицах района, а вырученные деньги тратили на собственные нужды.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Сейчас находится под подпиской о невыезде.