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Происшествия2 августа 2022 12:14

В Воронеже задержали серийного грабителя киосков

Парень со своим знакомым «подламывал» табачные торговые точки
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Воронежские полицейские задержали серийного грабителя табачных киосков. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону 2 августа.

Подозреваемым оказался ранее судимый за хищение чужого имущества 20-летний нигде не работающий местный житель. В отделе полиции он признался, «работал» вместе с приятелем. Они разбивали витринные окна, срывали рольставни и проникали в торговые точки. Похищенную табачную продукцию злоумышленники реализовывали прохожим на улицах района, а вырученные деньги тратили на собственные нужды.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Сейчас находится под подпиской о невыезде.