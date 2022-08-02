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Общество2 августа 2022 10:40

Росприроднадзор ищет виновных в установке заборов вдоль берега реки Воронеж

Собственникам участков направят предостережения
Евгения ФРОЛОВА
Фото Росприроднадзора

Фото Росприроднадзора

Инспекторы Росприроднадзора установили факт ограничения свободного доступа граждан на берег реки Воронеж. Ранее об этом в ведомство сообщили местные жители. Они пожаловались на блокировку свободного доступа. На место происшествия отправились проверяющие. Подробности рассказали в региональном Росприроднадзоре 2 августа.

На участке берега реки между ЗАО «Малиновка» и эко-отелем «Приречное» действительно были возведены заборы, расположенные в береговой полосе реки. Причем как с заходом в реку, так и до уреза воды.

В настоящее время устанавливают собственников участков земли. Им направят предостережения о недопустимости установки заборов около реки Воронежа, а также о необходимости обеспечить свободный доступ всех желающих к водоему.