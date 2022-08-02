Росприроднадзор ищет виновных в установке заборов вдоль берега реки Воронеж

Фото Росприроднадзора

Инспекторы Росприроднадзора установили факт ограничения свободного доступа граждан на берег реки Воронеж. Ранее об этом в ведомство сообщили местные жители. Они пожаловались на блокировку свободного доступа. На место происшествия отправились проверяющие. Подробности рассказали в региональном Росприроднадзоре 2 августа.

На участке берега реки между ЗАО «Малиновка» и эко-отелем «Приречное» действительно были возведены заборы, расположенные в береговой полосе реки. Причем как с заходом в реку, так и до уреза воды.

В настоящее время устанавливают собственников участков земли. Им направят предостережения о недопустимости установки заборов около реки Воронежа, а также о необходимости обеспечить свободный доступ всех желающих к водоему.