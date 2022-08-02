Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 9:33

В Воронеже на фестиваль «Город-Сад» планируют потратить до 13,4 млн рублей

Мероприятие пройдет в сентябре
Евгения ФРОЛОВА

Власти начали поиск подрядчика на оказание услуг по организации и проведению Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад», который пройдет осенью 2022 года. Конкурсную документацию разместили на портале госзакупок в понедельник, 1 августа.

Начальная максимальная цена контракта составит 13,4 млн рублей. Заказчиком выступил департамент природных ресурсов и экологии области.

Согласно техзаданию, победитель конкурса должен будет отвечать за информационное сопровождение мероприятия, а также обустроить входную группу форума, сцену, павильоны, создать общий декор площадки и пригласить ведущего фестиваля. Также победителю предстоит заняться организацией церемонии награждения и проведением минимум трех мастер-классов.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 17 августа. Итоги торгов планируется подвести 22 августа.