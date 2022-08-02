Росприроднадзор нашел нарушения на пляже «Багратион» в Воронеже

Фото Росприроднадзора

Прокуратура займется нарушениями, выявленными на пляже «Багратион», расположенном на реке Воронеж. Материалы обследования направили в надзорное ведомство. Об этом сообщили в территориальном управлении Росприроднадзора 1 августа.

Ранее сотрудники двух ведомств проверили территорию пляжа и нашли целый ряд нарушений. Некоторые из них были не только экологического характера. К примеру, обнаружили забор, который прямо нарушает законное право граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

Кроме того, проверяющие убедились в том, что администрация пляжа не соблюдает нормативные требования в части сбора, транспортировки и утилизации «отходов производства и потребления». То есть весь мусор оставался в прибрежной зоне. По итогам проверки Росприроднадзор обратился в прокуратуру для принятия мер.