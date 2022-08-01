За истязание пасынка воронежец отправится на три года в колонию

Приговор вынес Левобережный районный суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Левобережный районный суд приговорил 31-летнего воронежца к трем годам колонии общего режима за истязание пасынка. В 2020 году эта история вызвала в Воронеже широкий общественный резонанс. Подробности рассказали в региональной прокуратуре в понедельник, 1 августа.

Весной 2020 года мужчина начал жить со своей знакомой и ее двухлетним сыном. Позже пара официально оформила отношения. Мальчика отчим невзлюбил. В октябре возле подъезда дома мужчина избил ребенка. Он был пьян, долго мучал малыша, а затем взял его на руки и упал с ним на железное ограждение. Это попало на камеры видеонаблюдения. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Отметим, приговор пока в законную силу не вступил. Он может быть обжалован в течение 10 дней.