Считавшийся пропавшим житель Воронежской области разбился в ДТП

Волонтеры остановили поиски пропавшего в селе Девица Семилукского района 50-летнего Сергея К. Его родственники забили тревогу 28 июля. Двумя днями ранее, 26 июля, мужчина уехал из дома в селе Девица, где он жил, на «семерке» темно-вишневого цвета. После этого Сергей перестал отвечать на звонки родных.

По сведениям поисковиков, мужчина разбился насмерть в аварии. В то же время никаких ДТП со смертельным исходом с участием темно-вишневой «семерки» в сводках региональной ГИБДД не было. Не исключено, что Сергей К. погиб, выехав за пределы Воронежской области.