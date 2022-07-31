В Воронеже сделают интеллектуальную транспортную систему за 449 миллионов рублей

Чиновники предполагают, что введение новой интеллектуальной транспортной системы поможет сделать трафик на воронежских улицах более свободным. Фото: Иван МАКЕЕВ

На аукционе власти определили подрядчика для внедрения интеллектуальной транспортной системы в Воронеже и прилегающих районах: Рамонском, Семилукском, Хохольском, Каширском, Новоусманском и Верхнехавском. Победителем торгов стал «Ростелеком». Представители этой компании предложили выполнить работы за 449,2 миллиона рублей при том, что начальная цена была гораздо выше – 774,4 млн.

В конкурсе участвовали еще три компании. Но их заявки отклонили из-за несоответствия требованиям заказчика - «Регионального центра безопасности».

За эти немалые деньги подрядчик должен создать транспортную систему, которая объединит подсистемы фотовидеофиксации, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», пунктов весового контроля, парковочного пространства и метеомониторинга (он появится на Северном и Вогрэсовском мосту по направлению движения в центр города). Подсистема светофорного управления, мониторинга параметров транспортных потоков, а также наблюдения ДТП и ЧС должна появиться на 119 воронежских перекрестках. Динамические информационные табло и знаки переменной информации хотят запустить на проспекте Патриотов, улицах Бурденко, Лебедева, Степана Разина, Димитрова, Остужева и Антонова-Овсеенко.

Также в городе сделают подсистему управления умными остановками. Они должны появиться в следующих местах: «Новгородская улица», «Графская кухня», «Гостиница», «Станкостроительный завод», «Улица Красных Зорь», «Улица Торпедо», «Аптека» и «Улица Машиностроителей».

Кроме того, идет подготовка проектной документации для ремонта помещения, в котором разместят оборудование и персонал центра интеллектуальной транспортной системы. Его планируют обустроить до конца 2022 года.

Цель внедрения новой системы - повышение пропускной способности дорог и снижение риска возникновения ДТП, а также вредного воздействия транспорта на экологию.

Завершить все работы планируют до 30 сентября 2024 года.