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Общество31 июля 2022 10:38

В Воронеже сделают интеллектуальную транспортную систему за 449 миллионов рублей

На торгах удалось снизить цену контракта почти вдвое
Олег КУЗНЕЦОВ
Чиновники предполагают, что введение новой интеллектуальной транспортной системы поможет сделать трафик на воронежских улицах более свободным.

Чиновники предполагают, что введение новой интеллектуальной транспортной системы поможет сделать трафик на воронежских улицах более свободным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На аукционе власти определили подрядчика для внедрения интеллектуальной транспортной системы в Воронеже и прилегающих районах: Рамонском, Семилукском, Хохольском, Каширском, Новоусманском и Верхнехавском. Победителем торгов стал «Ростелеком». Представители этой компании предложили выполнить работы за 449,2 миллиона рублей при том, что начальная цена была гораздо выше – 774,4 млн.

В конкурсе участвовали еще три компании. Но их заявки отклонили из-за несоответствия требованиям заказчика - «Регионального центра безопасности».

За эти немалые деньги подрядчик должен создать транспортную систему, которая объединит подсистемы фотовидеофиксации, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», пунктов весового контроля, парковочного пространства и метеомониторинга (он появится на Северном и Вогрэсовском мосту по направлению движения в центр города). Подсистема светофорного управления, мониторинга параметров транспортных потоков, а также наблюдения ДТП и ЧС должна появиться на 119 воронежских перекрестках. Динамические информационные табло и знаки переменной информации хотят запустить на проспекте Патриотов, улицах Бурденко, Лебедева, Степана Разина, Димитрова, Остужева и Антонова-Овсеенко.

Также в городе сделают подсистему управления умными остановками. Они должны появиться в следующих местах: «Новгородская улица», «Графская кухня», «Гостиница», «Станкостроительный завод», «Улица Красных Зорь», «Улица Торпедо», «Аптека» и «Улица Машиностроителей».

Кроме того, идет подготовка проектной документации для ремонта помещения, в котором разместят оборудование и персонал центра интеллектуальной транспортной системы. Его планируют обустроить до конца 2022 года.

Цель внедрения новой системы - повышение пропускной способности дорог и снижение риска возникновения ДТП, а также вредного воздействия транспорта на экологию.

Завершить все работы планируют до 30 сентября 2024 года.